Un coureur s'amuse à déféquer dans les entrées d'un quartier résidentiel

Un coureur fait réagir dans la ville de Little Rock en Arkansas en laissant des excréments sur les propriétés privées.

«En entrant du côté passager de mon véhicule, j'ai remarqué un énorme tas de matières fécales », explique Tiffany Mattzela à FOX16.

Les caméras de sécurité de sa demeure ont révélé que le propriétaire des matières biologiques n'était nul autre qu'un coureur qui passait par là. «C'était une personne qui courait dans la rue, a couru entre nos deux voitures, a déféqué et s'est enfuie », raconte la dame à FOX16.

A 💩 Bandit in Hillcrest? It would seem so... On @KARK4News in MINUTES hear from neighbors finding fecal matter in their driveways! 😳 #arnewspic.twitter.com/WAPesT14qg