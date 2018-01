Un couple est reconnu coupable d'avoir forcé une nounou à travailler

Un couple texan qui a plaidé coupable à des accusations de forcer une femme originaire du Niger à travailler comme nounou pendant deux ans sans salaire a été sommé de lui verser plus de 121 000 dollars en restitution, a tranché vendredi un juge.

Chudy Nsobundu, 57 ans, et son épouse Sandra, 49 ans, de Katy, ont également été condamnés à sept mois de prison, sept mois de détention à domicile et trois ans de probation pour abus, a rapporté l'Associated Press.

La victime, qui n'a pas été identifiée, a déclaré aux autorités que le couple l'avait recruté dans son pays d'origine avec l'accord qu'elle recevrait 100 dollars par mois pour travailler pour eux, selon un communiqué de presse publié en 2016 par le bureau du procureur des États-Unis.

Au lieu de cela, à partir de septembre 2013 et d'octobre 2015, elle a déclaré qu'elle était obligée de travailler 19,5 heures par jour pour le couple et leurs cinq enfants sans salaire ni pause. En outre, elle a été victime d'abus physiques et verbaux, avait des restes de nourriture pour ses repas et s'est vu refuser un lit et des douches chaudes.

En 2016, Sandra Nsobundu a plaidé coupable à une accusation de conduite illégale à l'égard de documents visant à favoriser le travail forcé, tandis que son mari, Chudy Nsobundu, a plaidé coupable à une accusation de fraude de visa.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.