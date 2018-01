La twittosphère rend hommage à France Gall

Le décès de la chanteuse française France Gall, dimanche, à l'âge de 70 ans, a suscité de nombreuses réactions de personnalités artistiques et politiques, le président français parlant de sa «sincérité et sa générosité» et le chanteur Julien Clerc disant qu'une «partie de (sa) vie s'en allait» avec elle.

France Gall a traversé le temps grâce à sa sincérité et sa générosité. Elle laisse des chansons connues de tous les Français et l'exemple d'une vie tournée vers les autres, ceux qu'elle aimait et ceux qu'elle aidait. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 7 janvier 2018

France, nous avions 20 ans, des bonheurs, des chagrins. Une part de ma vie s'en va avec toi. Julien — Julien Clerc (@JulienClerc_Off) 7 janvier 2018

Je sais pas vous, j'avais beau savoir que France était affaiblie ces temps derniers, je pleure comme un môme.

Parce que France Gall avait de la grâce, une des plus grandes et belles voix de France. Après les jollies chansons pop de Serge, les titres inoubliables de Michel.... — Pierre Lescure (@pierrelescure) 7 janvier 2018

...car la disparition de France, c'est aussi cela, le rideau qui tombe sur cette courte génération qui a changé beaucoup de choses dans la chanson française : France, Michel, Daniel.... je pense à vous , et à toi , Cher Raphael...., fils et frère talentueux. Je t'embrasse fort. — Pierre Lescure (@pierrelescure) 7 janvier 2018

Icône de la chanson française, intemporelle, France Gall n'appartenait pas à une génération : elle a su s'adresser à toutes. Elle a affronté les combats personnels en donnant tout pour la musique. Elle nous quitte mais évidemment on dansera encore sur des accords qu'on aime tant — Francoise Nyssen (@FrancoiseNyssen) 7 janvier 2018

"Résiste, Prouve que tu existes, Refuse ce monde égoïste, Suis ton cœur qui insiste, Viens, Bats toi, signe et persiste, Pour tous ceux qui ont peur, Pour les milliers de cœurs qui ont droit au bonheur". Au revoir chère et douce #FranceGallpic.twitter.com/ZZC1Jz4cUz — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) 7 janvier 2018

France Gall fut l'une des icônes de la chanson française. Elle s'en est allée, rejoignant Michel Berger. Qu'elle repose en paix. pic.twitter.com/qhWDDl1yzf — Gérard Depardieu (@DepardieuG_) 7 janvier 2018

Évidemment

On danse encore

Sur les accords

Qu'on aimait tant...

Mais pas comme avant.

Merci France Gall. Je vous souhaite de retrouver Michel. — Stéphane Laporte (@laportestephane) 7 janvier 2018

Elle avait ce tout petit

Supplément d'âme

Cet indéfinissable charme

Cette petite flamme#FranceGall 💔 — Lara Fabian official (@LFabianOfficial) 7 janvier 2018

