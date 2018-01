Golden Globes 2018: les meilleurs moments du numéro d'ouverture de Seth Meyers

C'est l'humoriste et animateur Seth Meyers qui avait la tâche non négligeable d'animer la 75e cérémonie des Golden Globes, diffusée ce dimanche 7 janvier, sur les ondes de NBC.

Meyers s'en est donné à coeur joie durant son numéro d'ouverture, ne ratant pas une occasion de se prononcer sur les nombreux scandales ayant secoué Hollywood au cours des derniers mois.

Voici les moments marquants du numéro d'ouverture de la 75e cérémonie des Golden Globes :

«Bonsoir mesdames... et messieurs qui êtes toujours parmi nous!»

«Nous sommes en 2018. La marijuana est enfin permise, et le harcèlement sexuel ne l'est finalement plus!»

«Ce fut l'année de Big Little Lies et Get Out, mais aussi de la série Big Little Lies et du film Get Out.»

«C'est définitivement le début d'une nouvelle ère, car aucun homme blanc n'a été aussi nerveux à Hollywood depuis des années.»

«Pour les hommes en nomination ce soir, c'est la première fois depuis trois mois que ce ne sera pas terrifiant d'entendre votre nom lu à voix haute.»

«Vous vous souvenez quand il (Seth Rogen) était celui qui causait des problèmes avec la Corée du Nord? Les temps étaient beaucoup plus simples à l'époque...»

«Ils ont vraiment essayé de convaincre une femme d'animer la cérémonie en demandant : 'Aimeriez-vous être jugée par certaines des personnes les plus influantes d'Hollywood?' Les femmes ont alors demandé où avait lieu la cérémonie. On leur a répondu : «dans un hôtel». Bref, pour faire une histoire courte, je suis votre animateur ce soir.»

«Il est temps de tuer l'éléphant qui n'est pas dans la pièce. Harvey Weinstein n'est pas ici ce soir, car j'ai entendu dire qu'il était fou et très difficile à travailler avec.»

«Il (Harvey Weinstein) sera de retour dans vingt ans lorsqu'il sera la première personne à être huée durant le segment 'In Memoriam'.»

«Une nouvelle saison de House of Cards? Christopher Plummer est-il disponible?»

«Je dois admettre que la première fois que j'ai entendu parler de The Shape of Water, où une jeune femme naïve tombe amoureuse d'un monstre marin dégoûtant, je me suis dit : 'oh non, pas un autre film de Woody Allen!'»

