Evan Rachel Wood demande aux invités des Golden Globes de former des cercles autour des prédateurs sexuels connus

Evan Rachel Wood a suggéré que les vedettes invitées aux Golden Globes dimanche devraient identifier les prédateurs sexuels connus en joignant leurs forces et en formant un cercle autour d'eux.

L'actrice soutient aussi l'initiative de porter du noir à l'événement en solidarité avec les victimes d'harcèlement et d'agressions sexuels.

WESTWOOD, CA - OCTOBER 14: Actress Evan Rachel Wood arrives at Hammer Museum Gala in the Garden on October 14, 2017 in Westwood, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Sur Twitter samedi, l'actrice a écrit: «Hey! Les personnes qui seront aux #GoldenGlobes dimanche. Si vous voyez un prédateur mais que vous sentez que vous ne pouvez rien dire publiquement, prenez quelques personnes et encerclez-les. La salle va savoir.»

Hey! Persons' attending the #GoldenGlobes this Sun.

If you see a predator but dont feel you can say anything publicly, gather a handful of people and make a circle around them. The room will know. ✊🏻 — #EvanRachelWould (@evanrachelwood) 6 janvier 2018

Dans un autre tweet, elle note que les victimes pourraient choisir de ne pas être dans le cercle, ajoutant: «Vous n'avez pas besoin d'être dans le cercle pour pouvoir rester anonyme. Les autres peuvent encercler en solidarité.»

You also do not have to be in the circle so that it remains annonymous. Brothers and sisters can circle in solidarity. — #EvanRachelWould (@evanrachelwood) 6 janvier 2018

La vedette de 30 ans, qui a révélé avoir été violée deux fois, a aussi signalé qu'elle était sortie en pleurs de la cérémonie l'an passé parce qu'un des gagnants avait «abusé une amie proche».

«Mais j'ai pris mon courage pour aller le voir après et lui dire seulement deux mots: "Je sais." J'espère ne pas le revoir cette fois-ci.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Royaume-Uni a été traduit de l'anglais.

