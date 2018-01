Voici un avant-goût de la nouvelle émission Netflix de David Letterman

Il est de retour!

La nouvelle émission de l'animateur de talk-show David Letterman, My Next Guest Needs No Introduction, commencera le 12 janvier prochain, et l'ancien président des États-Unis Barack Obama y sera le premier invité.

Netflix note que l'entrevue sera «la première apparition à la télévision d'Obama depuis qu'il a quitté ses fonctions de président.»

Netflix a partagé un avant-goût de la série en six parties jeudi.

«J'avais une émission pendant longtemps et ensuite je n'avais pas d'émission pendant longtemps, et je ne peux pas vous dire à quel point c'est bon de sortir de la maison», rigole Letterman dans la bande-annonce.

L'animateur va interviewer George Clooney, Tina Fey, Malala Yousafzai, Jay-Z et Howard Stern dans les prochains épisodes, qui sortiront à chaque mois.

La bande-annonce n'indique pas de quoi Letterman et Obama vont jaser, mais c'est possible que l'administration Trump soit un sujet de conversation dans la série considérant que Letterman a parlé contre le président Donald Trump.

Letterman a quitté The Late Show en 2015 après 22 ans. Obama a été invité à l'émission huit fois alors qu'il était président.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.