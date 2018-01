Le Soulpepper Theatre annonce le départ de sa directrice générale

La compagnie Soulpepper Theatre a dit samedi avoir coupé les liens avec un autre de ses cadres importants et annulé une prochaine production, quelques jours après que son directeur artistique et cofondateur, Albert Schultz, eut démissionné dans la foulée d'allégations d'inconduite sexuelle pesant contre lui.

La troupe torontoise a annoncé le départ de sa directrice générale Leslie Lester, l'épouse de M. Schultz. Celle-ci avait déjà choisi de partir en congé volontaire après que quatre actrices eurent intenté des poursuites contre son mari et le Soulpepper Theatre, la semaine dernière.

Ces femmes soutiennent avoir été harcelées sexuellement en toute impunité pendant des années par Albert Schultz.

Albert Schultz a promis de se défendre «farouchement» contre ces allégations.

La production de la pièce «Amadeus», laquelle devait être mise en scène par M. Schultz, a été annulée.

La compagnie affirme ne pas avoir été au courant des allégations d'inconduite contre son cofondateur, ou contre quiconque. Elle ajoute qu'elle a enquêté l'automne dernier sur le sujet.

Soulpepper se décrit comme étant la plus grande compagnie de théâtre torontoise à but non lucratif, et Albert Schultz a joué un rôle clé dans son répertoire.