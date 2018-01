L'accessoire discret #MoiAussi des Golden Globes va faire jaser

Dimanche prochain au gala des Golden Globes, les vedettes vont porter des épingles Time's Up commandées par Reese Witherspoon en reconnaissance des revendications d'agressions sexuelles à Hollywood, et pour supporter le plan d'action Time's Up annoncé lundi.

Plus de 300 femmes à Hollywood - des actrices, des productrices, des avocates et des agentes - ont lancé le plan d'action dans une lettre ouverte intitulée Dear Sisters publiée dans le New York Times. Selon le Times, quelques-unes des femmes qui ont aidé à concevoir ce plan incluent les actrices America Ferrera, Eva Longoria, Ashley Judd, Natalie Portman, Rashida Jones, Emma Stone, Kerry Washington et Reese Witherspoon. Elles incluent aussi la productrice Shonda Rhimes et les avocates Tina Tchen et Nina L. Shaw .

Ces femmes et plusieurs autres porteront les épingles pour susciter une prise de conscience à propos des agressions et du harcèlement sexuel.

«Le combat des femmes pour entrer dans la porte, grimper les rangs et pour simplement être entendues et reconnues dans des lieux de travail dominés par des hommes doit cesser; le temps est expiré sur ce monopole impénétrable», explique la lettre ouverte.

L'épingle a été créée par la costumière et la styliste Arianne Phillips, qui a travaillé sur des films tels que Kingsman: The Secret Service et Nocturnal Animals. Phillips a aussi travaillé sur des projets de mode avec des marques telles que Prada et Jeremy Scott, et avec des vedettes de la pop telles que Madonna et Lenny Kravitz pour leurs tenues de scène, selon The Hollywood Reporter.

Le collectif de plus de 300 femmes planifie d'instaurer un fonds de défense juridique. La campagne Go Fund Me a déjà dépassé son but de 15,5 millions $US.

De plus, le plan met de l'avant une loi pénalisant les compagnies qui tolèrent les agressions sexuelles. Il planifie aussi d'obtenir l'égalité des genres dans les studios et dans les agences artistiques. Le plan d'action demande aussi directement aux femmes invitées aux Golden Globes à s'habiller en noir, et à parler et à susciter une prise de conscience en ce qui concerne les agressions sexuelles.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.

