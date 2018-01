Kingsbury triomphe à la Coupe du monde de ski acrobatique de Calgary

Mikaël Kingsbury a remporté la médaille d'or en bosses à la Coupe du monde de ski acrobatique de Calgary, samedi.

Le bosseur de Deux-Montagnes a amassé un total de 89,55 points en super-finale et porté à 11 sa série record de victoires consécutives, si on inclut celles à la fin de la dernière campagne.

Kingsbury a du même coup récolté sa 67e médaille en carrière sur le circuit de la Coupe du monde, et sa 46e d'or.

Le Kazakh Dmitriy Reikherd a terminé au deuxième rang avec 86,43 points, devant l'Australien Matt Graham (83,23).

Ses compatriotes Marc-Antoine Gagnon et Philippe Marquis, qui luttent pour obtenir leur billet pour les Jeux olympiques de Pyeongchang, ont respectivement fini huitième et neuvième. Le Canadien Brenden Kelly a pour sa part terminé en 11e place.

Chez les dames, Justine Dufour-Lapointe a décroché la médaille de bronze en super-finale, tout juste devant sa compatriote Andi Naude.

L'Australienne Britteny Cox a remporté l'épreuve en vertu d'une récolte de 82,11 points, et la Française Perrine Laffont s'est emparée de l'argent avec 81,64. Justine Dufour-Lapointe et Naude, qui sont déjà qualifiées pour les JO, ont amassé 81,30 et 81,21 points, dans l'ordre.

Audrey Robichaud et Chloé Dufour-Lapointe n'ont pu accéder à la super-finale et ont respectivement terminé 12e et 13e.

L'escale albertaine est la première d'une série de trois en Amérique du Nord. Les bosseurs se dirigeront vers Deer Valley le week-end prochain, avant de conclure cette portion du calendrier à Mont-Tremblant, les 20 et 21 janvier.

Les Jeux olympiques de Pyeongchang se dérouleront ensuite du 9 au 25 février.

Plus de détails à venir.

La Presse canadienne