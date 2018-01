Kiernan Shipka sera Sabrina Spellman

Le 3 décembre dernier, on annonçait la venue prochaine de The Chilling Adventures of Sabrina, une série dérivée de Riverdale qui, comme cette dernière, sera aussi diffusée sur Netflix.

On apprend maintenant que Kiernan Shipka tiendra le rôle-titre de Sabrina dans la série.

«On est tous des fans du travail de Kiernan, tellement que lorsqu'on a commencé à parler de cette nouvelle incarnation de Sabrina, son nom était sur la liste de tout le monde», explique le producteur exécutif et le chef de la création d'Archie Comics, Roberto Aguirre-Sacasa, dans un communiqué de presse. «Ceci est une version plus noire et plus macabre de Sabrina, et nous sommes très excités que les gens voient Kiernan s'approprier ce personnage», note-t-il.

La Sabrina campée par Shipka est «une jeune femme épanouie, à moitié humaine et à moitié sorcière», selon le communiqué de presse d'Archie Comics. Elle est aussi «intelligente, compatissante et brave».

La principale intéressée était heureuse de pouvoir annoncer la nouvelle sur Twitter.

Rappelons que la série est basée sur le roman graphique Chilling Adventures of Sabrina, à propos des origines occultes de Sabrina Spellman. En effet, c'est une déviation de l'histoire originale, qui verra Sabrina se battre pour réconcilier ses deux natures, mortelle et sorcière, tout en protégeant sa famille et le monde des forces de l'enfer.

La série comportera 20 épisodes d'une heure écrits par Aguirre-Sacasa. La série sera réalisée par Lee Roland Krieger et produite par Berlanti Productions en association avec Warner Brothers Studio.