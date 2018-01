Ellen Pompeo démolit Woody Allen sur Twitter

Vendredi soir, Ellen Pompeo a écrit plusieurs tweets critiquant Woody Allen ainsi que les acteurs qui travaillent avec lui.

Parmi les accusations d'inconduite sexuelle des derniers mois, Allen s'est fait pointer du doigt, surtout par sa fille adoptive, Dylan Farrow, qui a écrit un article pour le Los Angeles Times en décembre. Elle y note qu'Allen l'a agressé sexuellement dès son enfance. «Pourquoi est-ce qu'Harvey Weinstein et d'autres célébrités accusées ont été bannis d'Hollywood alors qu'Allen a récemment sécurisé une entente de distribution de plusieurs millions de dollars avec Amazon?», demande-t-elle.

Sur Twitter, Ellen Pompeo a republié un tweet d'HelloGiggles notant: «Un journaliste a passé à travers les journaux intimes de Woody Allen et a trouvé qu'il était obsédé par les adolescentes.»

«Je n'ai pas passé à travers ses journaux intimes et je savais ça... Je suis choquée qu'il y ait des gens qui travaillent avec cet homme. L'ambition est gentille», a-t-elle rajouté.

I haven't gone through his personal journals and I knew that... shocked the people that work with this man #ambition is kind https://t.co/HHVQwnxiXF