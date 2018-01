SHERBROOKE, Qc — Le contrôleur ferroviaire Richard Labrie présentera à son tour sa plaidoirie vendredi, cherchant à entendre le jury lui dire qu'il est «acquitté» de l'accusation de négligence criminelle ayant causé la mort de 47 personnes, au terme du procès ayant suivi le déraillement mortel survenu à Lac-Mégantic.

M. Labrie a été accusé de négligence criminelle dans cette affaire, tout comme le chef de train et mécanicien Thomas Harding et Jean Demaître qui était directeur de l'exploitation de l'entreprise ferroviaire Montreal Maine and Atlantic (MMA) au Québec.

L'avocat de ce dernier, Gaétan Bourassa, a plaidé toute la journée de jeudi. Mercredi, la Couronne avait lancé l'étape des plaidoiries.

Les trois ex-employés de la MMA n'ont pas témoigné à leur procès et n'ont pas appelé de témoins à la barre.

La Couronne reproche à Thomas Harding de ne pas avoir appliqué suffisamment de freins sur le convoi — stationné en haut d'une pente et laissé sans surveillance — et de ne pas avoir effectué de tests sur les freins avant de quitter les lieux pour la nuit.

Quant aux deux autres accusés, M. Labrie et M. Demaître, le procureur de la Couronne Sacha Blais a fait valoir que s'ils avaient posé des questions pertinentes sur la sécurisation du train la veille du drame, ils auraient pu éviter la tragédie. Or, selon Me Blais, ni l'un ni l'autre n'ont jugé bon de vérifier auprès du chef de train Harding combien de freins à main avaient été enclenchés et si des tests avaient été faits. Et cela, même s'ils savaient qu'un incendie s'était déclenché sur la locomotive de tête.

Lorsque Me Guy Poupart, le procureur de M. Labrie, aura fini de présenter ses arguments aux 14 membres du jury, l'avocat de M. Harding pourra débuter sa propre plaidoirie.