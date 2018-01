La vedette de « Journal d'un vampire » nage avec les requins pour une bonne cause

Nina Dobrev, la vedette de l'émission Journal d'un vampire, a fait équipe avec Oceana dans le but d'arrêter le commerce « barbare » des ailerons de requins.

Malgré sa peur de ces « créatures étonnantes », Dobrev a nagé à leurs côtés dans une vidéo de sensibilisation, rapporte le Daily Mail.

« Hier, Oceana a annoncé Nina Dobrev, actrice et défenseur des océans, comme son nouvel ambassadeur Oceana. Pour marquer l'annonce, Oceana a lancé une nouvelle campagne d'annonce de service public (APS) mettant en vedette @nina et ses efforts pour aider à protéger les requins du monde entier. Oceana plaide actuellement en faveur d'une législation qui interdirait la vente et le commerce des produits d'ailerons de requin aux États-Unis. Suivez le lien dans notre bio pour dire au Congrès d'interdire la vente et le commerce de tous les produits d'ailerons de requin aux États-Unis. »

« Chaque année, des millions de requins se retrouvent dans le commerce mondial des ailerons », rapporte Nina dans la vidéo. « Et beaucoup grandissent lentement, ce qui signifie qu'ils sont confrontés à un risque élevé d'extinction », ajoute-t-elle.

« S'il vous plaît, aidez-nous, et rejoignez-moi, ainsi qu'Oceana, dans la campagne pour arrêter le commerce des ailerons de requins et aider à sauver les requins », explique Nina Dobrev.