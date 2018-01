La réponse de Kim Kardashian à ceux qui l'accusent d'avoir abandonné son fils à l'hôpital

Décidément, rien ne va pour Kim Kardashian. Après avoir passé une fin 2017 difficile avec l'hospitalisation de son petit dernier Saint West à cause d'une pneumonie, voilà que l'affaire est remise sur le tapis.

Kim Kardashian est accusée d'avoir laissé son fils à l'hôpital ce 31 décembre au soir pour pouvoir célébrer dignement la nouvelle année. Cerise sur le gâteau, la star de la télé-réalité aurait même posté des photos sans aucune culpabilité.

So Saint West was in the hospital while Kim K was at a New Years Eve Party — Sarabi (@laurensaid_no) 3 janvier 2018

Donc Saint West était à l'hôpital pendant que Kim K était à une soirée du Nouvel An".

Is anyone else confused on how Saint West was in the hospital for 3 days but Kim was posting pics at a party on New Years Eve? 🤔 — Marissa Q (@Marissa__mq) 2 janvier 2018

Est-ce que je suis la seule à être perplexe à l'idée que Saint West était à l'hôpital pendant trois jours mais que Kim postait des photos d'une soirée le soir du nouvel an ?".

I'm confused...didn't the kardashians have a New Year's Eve party? But Kim just said they spent three nights in the hospital with saint...? — Fee (@MommmaFee) 2 janvier 2018

Je suis perplexe... Les Kardashian n'étaient-ils pas une soirée de Nouvel An ? Mais Kim avait pourtant déclaré avoir passé 3 nuits à l'hôpital avec Saint..."

2018 🎊🎈🎉 #kimkardashian A post shared by Kim Kardashian Snapchats 🍑 (@kimksnapchats) on Jan 1, 2018 at 3:30am PST

Seulement, cette accusation n'est pas passée inaperçue et n'a pas manqué d'agacer Kim Kardashian. La star de la télé-réalité n'a d'ailleurs pas hésité à rappeler que le réveillon du Nouvel An se déroulait dimanche soir et que son fils a été hospitalisé du mercredi au samedi soir. Impossible donc qu'il ait été tout seul ce soir là.

I haven't heard this BUT lets get this straight. I did not leave my son for one minute during his hospital stay. We were there Wednesday night to Saturday. NYE WAS SUNDAY NIGHT. People came over when he was already asleep for the night! Don't even try me when it comes to my kids https://t.co/wrl47awaUr — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 3 janvier 2018

Je n'avais pas entendu parler de ça MAIS je vais aller droit au but. Je n'ai pas laissé mon fils seul une minute pendant son hospitalisation. Nous étions (aux urgences) de mercredi soir à samedi soir. LE REVEILLON DU JOUR DE L'AN ETAIT DIMANCHE SOIR. Les invités (au réveillon) sont arrivés une fois qu'il était endormi ! N'essayez même pas de me chercher quand il s'agit de mes enfants".

Vous l'aurez donc compris, mieux vaut ne pas toucher ou même parler des enfants de Kim Kardashian. En 2018, le couple Kim Kardashian et Kanye West accueilleront une petite fille née d'une mère porteuse.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

VOIR AUSSI: