Golden Globes 2018: nos prédictions et nos choix

La 75e édition des Golden Globes se tiendra dimanche à Los Angeles. Animée par Seth Meyers, la cérémonie récompensera le petit et le grand écran. Souvent considérée comme l'antichambre des Oscars, la compétition s'annonce cette année très serrée.

Tenter des prédictions n'est pas chose facile, mais le HuffPost Québec a sorti sa boule de cristal dans les principales catégories en cinéma et en télévision.

MEILLEUR FILM DRAMATIQUE

Call Me by Your Name

Dunkerque

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Notre prédiction: Dunkerque

Notre choix: Call Me by Your Name

Le film de guerre Dunkerque de Christopher Nolan semble avoir le momentum, même si Call Me by Your Name de Luca Guadagnino nous a littéralement séduits. Fort de ses sept nominations, The Shape of Water de Guillermodel Toro pourrait repartir avec le prix. Surveillons The Post de Steven Spielberg qui pourrait venir créer la surprise. Bref, tout est encore possible.

MEILLEURE ACTRICE DANS UN FILM DRAMATIQUE

Jessica Chastain pour Molly's Game

Sally Hawkins pour The Shape of Water

Frances McDormand pour Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Meryl Streep pour The Post

Michelle Williams pour All the Money in the World

Notre prédiction: Frances McDormand

Notre choix: Sally Hawkins

Chacune des actrices dans cette catégorie s'est retrouvée à un moment ou un autre sur le haut de la liste. Les chances sont énormes pour Frances McDormand dont le rôle a marqué les esprits. En femme de ménage muette, l'actrice Sally Hawkins n'a pas à rougir de sa prestation non plus. Mais voilà, l'habituée Meryl Streep (gagnante de neuf Golden Globes) se retrouve en lice grâce à The Post et pourrait donc bien leur ravir la précieuse récompense.

MEILLEUR ACTEUR DANS UN FILM DRAMATIQUE

Timothée Chalamet pour Call Me by Your Name

Daniel Day-Lewis pour Phantom Thread

Tom Hanks pour The Post

Gary Oldman pour Darkest Hour

Denzel Washington pour Roman J. Israel, Esq.

Notre prédiction: Timothée Chalamet

Notre choix: Timothée Chalamet

À seulement 22 ans, le plus jeune nommé de cette catégorie, Timothée Chalamet, pourrait bien remporter la mise au nez et à la barbe des vieux routiers. Il faut dire que son interprétation est à couper le souffle dans le magnifique film Call Me by Your Name.

MEILLEUR COMÉDIE

The Disaster Artist

Get Out

The Greatest Showman

I, Tonya

Lady Bird

Notre prédiction: Lady Bird

Notre choix: The Disaster Artist

Ici aussi, la compétition s'annonce rude entre deux favoris, Lady Bird et Get Out. En ce qui nous concerne, on a littéralement craqué pour l'hilarant et touchant The Disaster Artist de James Franco.

MEILLEURE ACTRICE DANS UNE COMÉDIE

Judi Dench pour Victoria & Abdul

Margot Robbie pour I, Tonya

Saoirse Ronan pour Lady Bird

Emma Stone pour Battle of the Sexes

Helen Mirren pour The Leisure Seeker

Notre prédiction: Saoirse Ronan

Notre choix: Margot Robbie

Sans doute la catégorie la moins incertaine puisque Saoirse Ronan accumule depuis un certain temps déjà les distinctions pour sa performance. On lève notre chapeau à Margot Robbie, franchement épatante dans le drame sportif I, Tonya de Craig Gillespie.

MEILLEUR ACTEUR DANS UNE COMÉDIE

Steve Carell pour Battle of the Sexes

Ansel Elgort pour Baby Driver

James Franco pour The Disaster Artist

Hugh Jackman pour The Greatest Showman

Daniel Kaluuya pour Get Out

Notre prédiction: Daniel Kaluuya

Notre choix: James Franco

Dans la peau du pire réalisateur de l'histoire du cinéma à Hollywood, James Franco a touché en plein dans le mille avec The Disaster Artist. Toutefois, on voit mal comment Daniel Kaluuya pourrait repartir bredouille de la soirée tant son jeu dans Get Out est formidable.

MEILLEUR FILM ÉTRANGER

A Fantastic Woman

First They Killed My Father

In the Fade

Loveless

The Square

Notre prédiction: The Square

Notre choix: The Square

La comédie satirique, The Square, du Suédois Ruben Östlund, a remporté la Palme d'or au dernier Festival de Cannes. Logique, selon nous, qu'il remporte le Golden Globe!

MEILLEUR FILM D'ANIMATION

The Boss Baby

The Breadwinner

Ferdinand

Coco

Loving Vincent

Notre prédiction: Coco

Notre choix: Coco

Des images fantastiques, un récit émouvant, des personnages attendrissants, Coco des studios Pixar possède toutes les qualités nécessaires.

MEILLEURE SÉRIE DRAMATIQUE

The Crown

Game of Thrones

TheHandmaid's Tale

Stranger Things

This is Us

Notre prédiction:The Handmaid's Tale

Notre choix: The Handmaid's Tale

Évidemment, on s'attend tous à ce que The Handmaind's Tale fasse une entrée fracassante.

MEILLEURE ACTRICE DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

Caitriona Balfe pour Outlander

Claire Foy pour The Crown

Maggie Gyllenhaal pour The Deuce

Katherine Langford pour 13 Reasons Why

Elisabeth Moss pour The Handmaid's Tale

Notre prédiction: Elisabeth Moss

Notre choix: Claire Foy

Un terrible combat entre Claire Foy et Elisabeth Moss se précise. Notre cœur balance pour l'interprète de la reine Elizabeth II.

MEILLEUR ACTEUR DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

Sterling K. Brown pour This is Us

Freddie Highmore pour The Good Doctor

Bob Odenkirk pour BetterCall Saul

Liev Schreiber pour Ray Donovan

Jason Bateman pour Ozark

Notre prédiction: Sterling K. Brown

Notre choix: Liev Schreiber

Tout se jouera probablement entre Jason Bateman, Freddie Highmore et Sterling K. Brown. On mise toutefois sur Liev Schreiber.

MEILLEUR MINI-SÉRIE OU TÉLÉFILM

Big Little Lies

Fargo

Feud: Bette and Joan

The Sinner

Top of the Lake: China Girl

Notre prédiction: Big Little Lies

Notre choix: Big Little Lies

Le sacre de Jean-Marc Vallée pour sa sublime série Big Little Lies? Le contraire serait plutôt étonnant, car le réalisateur québécois mérite la récompense haut la main.

