Une vedette de YouTube se retire après le scandale de sa dernière vidéo

Une vedette d'internet Logan Paul a annoncé mercredi qu'il cessait d'alimenter sa chaîne YouTube.

Sa décision a été motivée par le scandale produit par une vidéo exposant un le corps d'une personne qui s'était suicidée dans une forêt au Japon.

Il a annoncé sur son compte Twitter qu'il prenait un temps de réflexion, rapport CTV News.

taking time to reflect

no vlog for now

see you soon