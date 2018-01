Une importante tempête hivernale qui se dirige maintenant vers les provinces de l'Atlantique a déferlé sur les États-Unis, jeudi, laissant des dizaines de centimètres de neige sur son passage et provoquant des rafales qui devraient amener des températures exceptionnellement froides.

Jusqu'à 45 centimètres de neige étaient attendus dans l'est de la Nouvelle-Angleterre. Des avertissements de blizzard étaient en vigueur, l'état d'urgence a été déclaré dans de nombreux secteurs et plusieurs établissements, dont des écoles et des édifices gouvernementaux, étaient fermés pendant la journée.

Les gens qui prennent les routes dans ces conditions s'engagent dans un «trajet long et désagréable», a prévenu jeudi le gouverneur de New York Andrew Cuomo.

La ville côtière d'Ocean City, au Maryland, a été affectée par des précipitations importantes de neige et des vents atteignant les 80 kilomètres/heure.

L'est du Massachusetts et la plupart des secteurs du Rhode Island se préparaient à recevoir jusqu'à 45 centimètres de neige, à un rythme de 7 centimètres de l'heure.

Une centaine de centres pour se réchauffer ont été établis dans 34 villes du Connecticut, qui a mobilisé 634 déneigeuses, en plus des quelque 250 entrepreneurs privés qui travailleront à déblayer la chaussée.

La tempête a commencé il y a deux jours dans le golfe du Mexique, frappant de plein fouet la péninsule de la Floride, qui a dû fermer ses écoles et ses commerces.

Des vents soufflant de 80 à 95 kilomètres/heure, qui sont assez forts pour faire tomber des arbres et des fils électriques, sont prévus dans des endroits où des avertissements de blizzard ont été diffusés — soit au Delaware, en Virginie, au Maryland et à certains endroits du New Jersey, de New York et de l'est de la Nouvelle-Angleterre.