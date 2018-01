Les 10 plus grandes tendances culinaires de 2018

De nouveaux ingrédients et saveurs s'infiltreront dans vos assiettes (et vos fils Instagram) en 2018. Selon les experts culinaires et acheteurs de la chaîne d'épiceries Whole Foods, 10 grosses tendances marqueront l'année. Tour d'horizon.

Les arômes floraux

Fleur de sureau, lavande, rose hibiscus parfumeront cocktails et boissons en 2018 et pourraient même s'inviter dans certains plats (dans les sucettes glacées ou les granolas par exemple)

Les champignons

Les champignons feront leur apparition autant dans nos produits de beauté que nos breuvages comme le thé ou le café pour ses propriétés antioxydantes. Whole Foods pense que le reishi, le chaga et le codyceps - des variétés peu connues - seront enfin sous les projecteurs.

Les suppléments alimentaires

Le curcuma et le matcha ont envahi toutes les recettes. Des soupes aux desserts. Maintenant, on ajoute de la spiruline, de la protéine d'oeuf en poudre, ou du moringa, par exemple.

La cuisine moyen-orientale

Le Chakchouka préparé surtout au Maghreb et en Turquie gagnera en popularité. Elle se veut une sorte de ratatouille dans laquelle on casse un œuf.

L'hummus et les falafels nous ont conquis depuis un bon moment déjà, mais en 2018 le harissa, le zaatar, la cardamone viendront de plus en plus relever nos plats, au point ou beaucoup en auront désormais dans leur garde-manger.

Plus de transparence sur la liste des ingrédients et leur provenance

De plus en plus de gens se préoccupent de ce qui se retrouve dans leur assiette et les fabricants l'ont compris.

Les aliments issus de végétaux

Pendant un temps ces aliments n'étaient réservés qu'aux végétariens, véganes ou flexitariens, mais voilà que tout le monde (vraiment tout le monde) se tourne vers le lait fait à base de noix, le sans viande (à base de soya) pour glisser dans les hamburgers ou le faux-mage (fromage végane).

Les collations soufflées

Quinoa soufflé, riz soufflé, pois soufflé remplace les croustilles de pommes de terre.

Les tacos sans tacos

Les tacos ont vraiment la cote, mais on oublie complètement la croustille en 2018. On met notre garniture dans une feuille de laitue, tortillas réinventées, on y ajoute de nouveaux condiments. On verra même apparaître les tacos desserts (eh oui).

Pas de gaspillage

Du nez à la queue et de la racine aux feuillles. En 2018, on utilise tout, tout, tout. Pas question de gaspiller. On fait confire les écorces d'orange, mange les feuilles du céleri et des parties de l'animal qu'on aurait autrefois dédaignées.

Les bulles

À vos Sodastream! En 2018, on veut des bulles dans tous nos verres. Il y a désormais plus que l'eau pétillante. On compte notamment sur le marché du café pressé à froid pétillant, des boissons à l'érable pétillantes, mais avec beaucoup moins de sucre que dans les boissons gazeuses ordinaires. La tendance tire plus sur le naturel.

