Le livre sur la «Maison Blanche Trump» sortira dès vendredi

La sortie du livre explosif de Michael Wolff sur la "Maison Blanche Trump", initialement prévue mardi, a été avancée à vendredi, ont annoncé son auteur et son éditeur qui avaient été sommés par les avocats du président de renoncer à la publication.

"Et voilà. Vous pouvez l'acheter (et le lire) demain. Merci, monsieur le président", a lancé Michael Wolff dans un tweet.

Here we go. You can buy it (and read it) tomorrow. Thank you, Mr. President.