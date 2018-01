La sénatrice Beyak se prononce encore sur les pensionnats autochtones

OTTAWA — La sénatrice conservatrice Lynn Beyak a apparemment pris la résolution de continuer à véhiculer en 2018 le même message controversé qu'elle avait lancé en 2017 sur les pensionnats autochtones.

Dans une récente entrée sur son site internet personnel sénatorial, elle a partagé des dizaines de «lettres d'appui» dans lesquelles plusieurs des auteurs publiés se disent en accord avec sa position.

En guise d'introduction, la sénatrice écrit que «de nombreuses personnes» lui ont signifié «comment le fait d'avoir fréquenté un pensionnat autochtone a été une expérience positive pour elles».

Elle précise que «ces gens croient qu'ils ont acquis des habiletés utiles et qu'ils ont bénéficié des activités récréatives et de la pratique de sports».

On peut lire, dans certaines des missives publiées sur la page sénatoriale, des propos allant dans ce sens.

Un dénommé Eardley note que «beaucoup de bien a été fait» dans ces institutions créées «pour donner aux jeunes autochtones une chance d'apprendre et de faire partie de la société moderne».

Un autre correspondant, Roy, estime pour sa part que grâce aux pensionnats, les Autochtones «peuvent fonctionner dans notre monde moderne, jusqu'à un certain point».

Quant à Terry, il soutient que «certainement, la décision d'assimiler les Premières Nations au Canada était et demeure la bonne».

D'autres encore débordent du thème, comme Larry, qui félicite la sénatrice de «se tenir debout et réclamer des comptes» pour les «MILLIONS en taxes» versés aux Autochtones.

Cette nouvelle publication de la sénatrice ontarienne a été vigoureusement dénoncée par le député néo-démocrate Charlie Angus, qui est porte-parole de son parti en matière d'affaires autochtones.

The senate provides Lynn Beyak enormous resources to engage in her race-baiting on residential schools. The question is whether the senate is willing to do anything about this or will they give her the green light to continue acting as a high paid troll on the taxpayer's dime. https://t.co/WLypgmuqtg