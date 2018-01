Dernier tour de piste pour « Game Of Thrones »

Game Of Thrones connaîtra sa dernière saison à HBO en 2019.

C'est ce qu'a révélé mercredi HBO sur Twitter mercredi. Sans préciser la date de diffusion de la huitième et dernière saison, la chaîne américaine a toutefois précisé que ce serait une finale de six épisodes.

It's official: @GameOfThrones will return for its six-episode, eighth and final season in 2019.