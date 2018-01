Une femme accepte de payer pour le mauvais billet de loterie et gagne 5 millions $US

Une femme qui a accidentellement reçu le mauvais billet de loterie d'un caissier et qui a décidé de l'acheter quand même a pris la bonne décision.

Oksana Zaharov, 46 ans, d'Edgewater, au New Jersey, magasinait à Manhattan lorsqu'elle a demandé au caissier un billet de loterie à gratter de New York Lottery au coût d'un dollar. À la place, l'homme lui a refilé par erreur un billet Set For Life au coût de 10 $US.

Zaharov a réalisé l'erreur. «Quand le caissier m'a donné le mauvais billet je me suis sentie mal, donc j'ai décidé de l'acheter quand même», note la mère de deux enfants dans un communiqué de presse. «J'ai utilisé le billet comme un signet pendant quelques semaines avant de me décider à le gratter.»

Maintenant, elle peut s'acheter des tonnes de signets. En effet, Zaharov a gagné 5 millions $US qui sera distribué sur les 20 prochaines années, en plus des sommes nettes de 172 068 $ annuellement pour le reste de sa vie.

Son coup de chance est devenu viral mardi alors que les médias apprenaient la nouvelle.

«Je ne gagne jamais rien», a-t-elle dit à la loterie. «J'étais persuadée que le billet était faux. Jusqu'à temps que j'aille le porter au bureau, je ne savais pas s'il était vrai.»

Zaharov espère qu'elle pourra emmener sa famille en vacances aux Bahamas et planifie de payer pour les études universitaires de ses enfants.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.