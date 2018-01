10 précautions à prendre avant de se lancer dans les rénovations

ADVERTISEMENT

Rénover sa maison, c'est bien, mais rénover en étant bien préparé, c'est encore mieux. Dépenses, frais imprévus, précautions à prendre, conseils pour éviter certains problèmes... ce petit guide pratique aidera les futurs rénovateurs à faire des choix éclairés avant le début des travaux.

Les histoires de rénovations vous passionnent? Plongez dans celle de Richard Turcotte en regardant la série de 11 épisodes La réno casse-cou de Richard, les mardis 19h30, à Canal Vie, dès le 9 janvier.

Tout faire dans les règles de l'art

L'autorisation administrative est une étape incontournable du processus de rénovations. Vous devez d'abord contacter les autorités locales concernées pour vous renseigner. Ensuite, faites-vous un devoir de bien suivre les étapes menant à l'obtention du permis de travaux et des autorisations nécessaires AVANT d'entamer ceux-ci.

Faire un budget actuel

Le premier budget qui doit être créé avant d'entreprendre des travaux de rénovation est celui dit «actuel». Il tient compte du budget disponible, des dépenses à prévoir ainsi que des montants alloués pour chaque aspect des travaux.

Préparer un budget futur

Le budget dit «futur» est composé des dépenses imprévues à venir (car il y en aura!). Il doit tenir compte d'un coussin de sécurité et du nouveau budget de fonctionnement de la maison lorsque celle-ci sera rénovée. Gardez aussi en tête qu'investir lors des travaux peut s'avérer payant à long terme (en rendant, par exemple, la maison plus économique en frais de chauffage, de ventilation et de consommation d'énergie).

Prévoir l'imprévisible

Lors de travaux, il faut toujours laisser place aux imprévus, que ce soit en termes de budget, de temps, de matériaux, de main d'œuvre et de découvertes (plus ou moins agréables, évidemment) que vous ferez au cours des rénovations. Allouez entre 10 et 15 % de votre budget à cet effet.

Bien s'informer avant le début des travaux

Faites bien vos devoirs, par vous-même, avant d'entreprendre toute démarche et projet de rénovations. Faites vos propres recherches, informez-vous sur les tendances et les prix courants et mettez-vous au parfum des divers problèmes qu'il est possible de rencontrer lors des travaux. Les blogues, livres et sites de rénovations savent être d'une grande utilité.

Faire affaire avec des professionnels

Oui, cela peut sembler plus coûteux, mais il est tellement plus sécuritaire et sensé de faire affaire avec des professionnels pour des travaux aussi importants. L'avis d'un architecte ou de tout autre spécialiste (inspecteur, évaluateur, électricien...) devient ainsi la garantie de la bonne réalisation des travaux à venir. Et après avoir effectué vos propres recherches, n'hésitez pas à faire passer au peigne fin tout contrat de construction ou d'assurances par des professionnels en la matière.

Savoir bien s'entourer

De façon plus personnelle, essayez aussi de vous entourer de gens positifs et généreux de leur temps qui sauront vous encourager lorsque les travaux prendront plus de temps que prévu et que le stress commencera à se faire sentir.

Magasiner

Comme pour tout achat important, mieux vaut magasiner et comparer les offres de services de diverses entreprises fiables et professionnelles avant de décider qui aura le mandat de réaliser les travaux de rénovation demandés. Insistez pour obtenir un devis estimatif aussi réaliste que possible des coûts et de la durée des travaux.

Être réaliste

Il est bien d'avoir des idées de grandeur, mais il faut aussi savoir garder les pieds sur terre lorsqu'on plonge dans le bain des rénovations. Connaître l'âge réel et la charpente de la maison est primordial, tout comme le fait d'avoir une bonne idée des travaux de plomberie et d'électricité qui ont été faits par le passé.

Ne pas sauter d'étapes

S'il est tentant de vouloir essayer de tout faire en même temps, l'expérience démontre que cela est généralement contraignant, voire impossible. Acceptez que les travaux de rénovation prennent du temps et faites-vous un devoir de suivre votre liste de tâches à accomplir par ordre d'importance. Les choses se dérouleront un jour à la fois, comme il se doit.