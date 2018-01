Il a neigé en Floride. La ville de Tallahassee a reçu une première chute de neige depuis le 23 décembre... 1989.

Et bien sûr tout le monde capote sur Twitter. Voyez par vous-même.

Mom is all excited because it's "snowing in Florida". #floridasnowpic.twitter.com/RqAuZrEPiU — Austin Miller (@austinmillerrr) 3 janvier 2018

«Maman est toute excitée parce qu'il «neige en Floride».

«Qu'arrive-t-il quand ton chien découvre la neige pour la première fois...????»

«Je me fous de qui vous êtes.. Mais si vous lisez ceci.. Passez une excellente journée :)»

«L'avantage de la neige en Floride, c'est que la température remonte dans les 70 degrés Fahrenheit (20 degrés Celsius) rapidement!»

«Ça a peut-être été court, mais ça a été certainement agréable»

#SnowinFlorida. Snow flurries are falling in Florida's capital city, Tallahassee. The National Weather Service predicted snow flurries across a swath of northern Florida, from Tallahassee to Jacksonville, on Wednesday morning. Accumulations were not expected. #Florida#Snowpic.twitter.com/mTZrhQ2mt0 — Coldwell Banker 360 Solutions (@360Solutionssma) 3 janvier 2018

«Des averses de neige tombent sur la capitale de la Floride, Tallahassee. Le National Weather Service a prévu des averses sur une ligne traversant le nord de la Floride, de Tallahassee à Jacksonville, mercredi matin. Pas d'accumulation prévue.»

La côte est américaine sera ensevelie d'une bombe météo qui se dirigera vers le Canada ce week-end. Elle touchera davantage les provinces maritimes et la Gaspésie, qui pourrait recevoir jusqu'à 30 cm de neige. Des accumulations d'une dizaine de centimètres sont également prévues à Montréal.