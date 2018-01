Énorme élan de générosité pour le petit Thomas décédé dans les flammes

La campagne de financement pour venir en aide aux parents du petit Thomas Livernoche, décédé lors d'un incendie survenu à sa résidence de Trois-Rivières dans la nuit de mardi, a atteint plus de 15 000$, 5000$ de plus que demandé.

Keven Diamond, le cousin de la mère de Thomas, Johannie Livernoche, a mis cette page GoFundMe en ligne afin de pouvoir donner un coup de main aux parents. Thomas n'avait pas encore d'assurance vie et ses parents ont tout perdu dans l'incendie.

«J'attends actuellement des nouvelles à savoir si Johannie accepte de me rencontrer pour lui parler de tout ce qui arrive pour eux et aussi de voir s'ils désirent que je m'occupe du fardeau de l'organisation. Si oui, on va afficher prochainement tout ce qui va arriver avec les dons, les offres des entreprises de la région, etc.», confie-t-il au HuffPost Québec.

M. Diamond n'en revient pas de la générosité des nombreuses personnes qui ont été touchées par le drame. «On a eu une offre pour un traiteur, pour le buffet froid. Une autre compagnie pour la conception de l'urne de Thomas. Mais je n'ai aucun pouvoir de décision... C'est ce dont je veux parler avec les parents, pour leur enlever encore un autre fardeau», explique-t-il.

Les sommes recueillies dépassant maintenant les frais estimés pour les obsèques, M. Diamond espère que l'argent en trop pourra aider à offrir un nouveau départ à sa cousine et son conjoint. «Nous regardons actuellement pour leur trouver un logement avec un an payé, tout meublé grâce à la plupart des dons. Je veux leur offrir un an sans aucun tracas afin qu'ils puissent reconstruire leur vie au travers du deuil...», révèle-t-il, soulignant que la campagne est toujours ouverte en ligne et que les dons sont toujours acceptés.