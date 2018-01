DJ Khaled sera le prochain ambassadeur de marque de Weight Watchers

Après Oprah Winfrey, c'est DJ Khaled qui sera le prochain ambassadeur de marque de Weight Watchers.

« Weight Watchers est tout à propos de se sentir bien et d'avoir une meilleure estime de soi. Mon fils est mon amour, ma vie, et je dois être formidable pour lui », a déclaré Khaled dans un communiqué de presse.

PART 5. 🔑🔑 MAJOR KEY ALERT!!! 🔑🔑 In full 2018 mode...excited to be living this #WWFreestyle life with you. Down 20 pounds and ready for more. Come with me on my journey to greatness. Bless up Weight Watchers!!! #2018secured@WeightWatcherspic.twitter.com/xaKHpzX5cv