Ces résolutions simples qui pourraient bien changer notre vie

Comme chaque début d'année, nous sommes pétris de bonnes résolutions - souvent trop ambitieuses et que l'on ne tiendra pas - et de celles dont on sait qu'elles nous feront du bien. Celles-ci, ces fameuses résolutions santé, celles qui promettent de nous faire du bien, si on les tenait pour de vrai?

Voici une liste d'activités et des gestes qui devraient nous rendre meilleurs et nous faire du bien sur le long terme.

1 - Faire plus de sport et pourquoi pas au quotidien?

On le sait: le mois de janvier, les salles de sport débordent de nouveaux sportifs qui ont l'intention de s'y remettre à fond, mais tiendront-ils le coup? Pour la plupart: NON. On va préférer de courtes séances de sport à la maison à pratiquer tous les matins à jeun et au saut du lit. On se lève, on boit un verre d'eau et on attaque pour quelques minutes (de 5 minutes à 20 minutes) des exercices qui permettent au corps de se réveiller et d'être opérationnel au mieux. En commençant par un échauffement du cou, puis des épaules, des jambes. Dépendamment du temps dont vous bénéficiez, vous pourrez passer de quelques séries de squats à 2 ou 3 planches. L'idée est de réveiller et de tonifier sans se dégoûter de faire de l'exercice. C'est dans la fréquence et la répétition que l'on va en tirer les meilleurs bénéfices.

Pour des idées d'activités qui sortent des sentiers battus et qui vont vous faire du bien, voici une liste qui devrait vous séduire.

2 - Moins boire, mais mieux

Si on ne cesse de répéter que les cures détox ne servent à rien (ce qui a clairement tendance à nous conforter dans notre inertie), moins boire, mais mieux ne peut être que bon dans tous les sens du terme: de nos papilles à notre foie. Et surtout, ce n'est pas parce qu'on ne trinque que les fins de semaine qu'il faut boire notre vie, d'un coup d'un seul! C'est dans la modération que l'on apprendra à savourer et à ne pas payer le prix cher d'un lendemain de veille. On se met aux bons vins, et à la modération. Cheers!

3 - Se mettre au Hygge

Cet art de vivre serait la clé du bonheur des habitants du Danemark qui, selon plusieurs études, seraient les plus heureux au monde. Le hygge (à prononcer hou-ga) prône le bien-être, le moment présent, la vie à l'extérieur et avec ceux qu'on aime. Et si on s'y mettait à notre tour ? D'un séjour au chalet, à un feu à l'extérieur - même quand l'hiver bat son plein - à la dégustation de thés québécois, l'idée est de se reconnecter avec la nature. On en a tous besoin.

4 - Prendre le temps de bien faire les choses et ne plus se précipiter tête baissée

On a bien trop souvent tendance à agir dans l'impulsion ou la précipitation, dont il ne découle rien de bon. Le matin, prendre quelques minutes pour se recentrer avant de passer à l'action peut être salvateur. Ne pas se jeter à corps perdu dans la préparation des boîtes à lunch en dernière minute ou celle du déjeuner pendant que les touts petits se disputent. Mieux vaut se préparer à l'avance, anticiper, programmer pour mieux agir et limiter les gestes qui ne servent à rien et finissent par nous épuiser. On prend le temps de bien faire les choses sans se laisser dépasser par les événements! Plus facile à dire qu'à faire? Pas tant que ça... essayez, vous verrez.

5 - Se faire plaisir

Cela paraît certainement cliché, mais vous accordez-vous vraiment des moments rien que pour vous de pur plaisir? Cela peut passer par une pause cinéma, une parenthèse lecture, ce spa dont vous rêvez. Vous êtes-vous demandé pourquoi vous ne passez pas à l'action - ou si peu souvent? Le manque de temps n'est pas une raison valable. Le temps se trouve toujours quand on veut vraiment. Alors cessez les fausses excuses et apprenez à vous faire du bien sans culpabiliser. Cela commence tout de suite!

