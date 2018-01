Alicia Moffet vend ses parts de sa compagnie Alicia Cosmetics

Alicia Moffet a publié une vidéo sur YouTube mardi pour faire une grande annonce: elle a décidé de vendre ses parts de sa compagnie de cosmétiques, Alicia Cosmetics, et ce, sept mois seulement après son lancement.

On ignore pour l'instant l'identité de l'acheteur et le montant de la transaction.

«Si je commence l'année 2018 avec ce sujet-là, c'est que c'est positif pour moi. Je ne voudrais pas commencer l'année 2018 sur une mauvaise note ou vous annoncer quoi que ce soit de négatif. Si je vous l'annonce aujourd'hui, comme première vidéo sur ma chaîne de 2018, c'est que c'est positif.»

Suite à la vente d'Alicia Cosmetics, la compagnie n'appartient plus à la jeune chanteuse, et elle ne gère plus ses médias sociaux.

La musique et les réseaux sociaux d'abord

Dans la vidéo, elle explique qu'elle est quelqu'un qui s'investit à 100% dans ce qu'elle fait. «Quand j'ai commencé ma compagnie l'année passée, j'étais vraiment prête à me mettre corps et âme dans ma compagnie. J'ai mis mes idées dans Alicia Cosmetics, et ça valait vraiment tout pour moi. Avec le temps, j'ai réalisé que je ne pouvais pas tout faire ce que je voulais faire. Avoir une compagnie, c'est du temps, c'est beaucoup de temps, et moi je suis l'image de ma compagnie, mais en même temps je devais travailler en arrière pour la faire rouler et je manquais de temps», dit-elle.

Moffet note qu'il y a beaucoup de choses qui la rendent plus heureuse, comme chanter, faire des vidéos YouTube, s'occuper de ses médias sociaux, et que la compagnie commençait à prendre trop de place dans sa vie.

Moffet explique qu'elle a aimé l'entrepreneuriat, mais qu'en ce moment il se passe trop de choses dans sa carrière pour qu'elle puisse se concentrer sur son entreprise.

«C'est comme si je voulais que ça soit quelque chose de complémentaire à ma carrière, et là ça prenait juste tout mon temps», note-t-elle. «Je ne vois pas ça comme une déception ou comme une défaite, je vois ça comme quelque chose qui m'a appris beaucoup.»

«Les résultats, les chiffres que ça a donné cette compagnie-là, c'était extraordinaire», note-t-elle. Cependant, les chiffres d'affaires et la valeur de l'entreprise n'ont pas été dévoilés.

Moffet recommande à ses fans de rester à l'affût de sa chaîne YouTube. Elle part en croisière dans les prochains jours et elle promet de nouvelles vidéos. Côté musique, on peut s'attendre à du nouveau matériel en 2018, mais la chanteuse n'en dit pas plus pour l'instant.