Il y a deux jours, Alexandra S. d'Occupation Double Bali a publié un long message sur Instagram pour faire le bilan des derniers mois et elle ne mentionne pas Adamo.

«La dernière selfie de l'année!

C'est incroyable comment une vie peut changer en peu de temps. Qu'est-ce que j'aurai appris cette année? Que la vie peut parfois être plus difficile que ce que l'on pense, mais que si l'on continue à se battre elle peut aussi devenir incroyable.

J'ai appris à avoir de la patience. Énormément de patience! J'ai appris à vivre avec des gens 24h sur 24 et les aimer malgré tout.

J'ai appris à confronter mes problèmes et en parler même si je n'avais pas envie. Et puis je suis revenu (sic) de Bali. J'ai gagné une maison. J'ai réalisé que ma vie avait changé du tout au tout. Et c'est grâce à vous. Alors je lèverai mon verre ce soir à vous tous et vous souhaite tout ce que vous désirez en 2018. La vie est courte alors profitez du temps que vous avez avec les gens que vous aimez et amusez-vous», a-t-elle écrit.

Dans les commentaires, plusieurs internautes se demandent si le couple est toujours ensemble ou se disent déçus qu'ils ne le soient plus.

La principale intéressée n'a pas répondu aux rumeurs.

Pour sa part, Adamo a publié une photo de lui et d'Alexandra rigolant sur Instagram le jour de Noël, avec la légende: «C'est très représentatif de nos personnalités».

Outre cette photo, le couple gagnant n'a partagé aucun autre cliché d'eux sur les médias sociaux depuis la fin de l'aventure OD Bali. À suivre...

À voir également: