Will Smith a célébré son 20e anniversaire de mariage avec Jada Pinkett Smith et pour l'occasion il lui a redéclaré son amour de la plus jolie des façons, nous montrant par le fait même le secret d'un couple qui dure.

On savait déjà que l'amour, la fidélité et les compromis étaient primordiaux, mais la star de 49 ans va plus loin en misant sur l'oubli de soi et la dévotion à l'autre.

Pour accompagner une photo de leur mariage datant du 31 décembre 1997, il explique avoir tiré des leçons de ses 20 ans de vie commune avec Jada.

"Il y a 20 ans aujourd'hui, nous nous sommes tenus par la main, avons descendu naïvement l'allée. Voici ce que j'ai appris depuis. L'amour, c'est comme jardiner... J'ai appris à me concentrer à t'AIDER à t'ÉPANOUIR dans ce que TU veux être (et ce que tu es née pour être)... Plutôt que d'exiger que tu deviennes ce que mon égo fragile a besoin de toi. J'ai appris à prendre plaisir à nourrir tes rêves plutôt que de lutter pour satisfaire mes besoins égoïstes et rassasier mes insécurités. J'ai appris que l'amour, c'est écouter, l'amour c'est donner, l'amour est liberté. Bon anniversaire ma reine! Je suis toujours dévoué à nourrir ta vérité la plus profonde."

Ah ce Will Smith, il sait comment parler aux femmes!

