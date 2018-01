BIEN-ÊTRE

Un travail sous haute tension

Ils pratiquent sans doute l'un des métiers les plus dangereux du monde, et à coup sûr, l'un des plus spectaculaires. Des travailleurs chinois sont perchés à environ 300 mètres au-dessus du Fleuve Jaune pour finaliser les travaux sur une ligne électrique à très haute tension qui sera bientôt mis en service.