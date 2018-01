Qui est Matthew Riehl, le tireur du Colorado?

DENVER — L'homme qui a ouvert le feu et abattu un shérif adjoint, en plus de blesser quatre autres policiers et deux civils était un avocat et un vétéran de la guerre en Irak qui avait récemment mis en ligne des vidéos où il critiquait des professeurs et des responsables de l'application de la loi, ont révélé les autorités lundi.

Le tireur, Matthew Riehl, 37 ans, a perdu la vie dans la fusillade qualifiée d'«embuscade» par les autorités, dans son immeuble à logement de Highlands Ranch, à 28 kilomètres au sud de Denver.

Selon les autorités, Matthew Riehl aurait tiré plus de 100 fois à l'intérieur de son appartement avant d'être tué par les agents de l'équipe tactique.

Le shérif adjoint Zackari Parrish a aussi été tué dans la fusillade.

Matthew Riehl aurait reçu des avertissements au sujet de ses vidéos mises en ligne et impliquant des professeurs de l'Université du Wyoming, ainsi que des officiers de police du Colorado.

Toutefois, malgré certaines inquiétudes au sujet de sa santé mentale, il semble que les policiers n'ont pas été en mesure de prévenir cet épisode de violence, même s'ils venaient de visiter l'appartement à peine quelques heures plus tôt.

Dans un courriel daté du 6 novembre, les étudiants de la faculté de droit de l'Université du Wyoming avaient été avertis de rapporter la présence de Matthew Riehl à la police du campus s'il l'apercevaient ou s'ils voyaient sont véhicule.

Les agents s'étaient rendu dans le bloc d'appartements de Highlands Ranch parce qu'on leur avait signalé un cas de violence domestique. Le shérif estime qu'il s'agissait d'une embuscade.

Les quatre autres policiers blessés se trouvent dans un état stable et les civils n'ont pour leur part subi aucune blessure grave.

