Pour fêter la nouvelle année, Jessica Alba a eu le plus beau (et mignon) des cadeaux

C'est une bien belle année qui s'annonce pour Jessica Alba et son mari, le producteur Cash Warren. Ce dimanche 31 décembre en clôture de l'année 2017, l'actrice a mis au monde son troisième enfant, un petit garçon prénommé Hayes.

Après treize ans de mariage, le couple Jessica Alba et Cash Warren, qui s'est rencontré sur le tournage des "Quatre Fantastiques" en 2004, n'a pu cacher sa joie et s'est empressé de publier une photo du nouveau né sur Instagram. Hayes devient donc le petit frère de Honor, 9 ans et Haven, 6 ans.

En guise de description, l'actrice a ajouté quelques mots pour exprimer tout l'amour qu'elle éprouve pour son troisième enfant: "Meilleur cadeau pour clôturer l'année, Cash & moi sommes tellement heureux.Haven et Honor sont déjà obsédées par leur petit frère".

C'est au mois de juillet dernier que Jessica Alba avait annoncé à la planète entière sa troisième grossesse, et ce, déjà sur Instagram. Accompagnée de ses deux filles, l'actrice avait alors choisi des ballons numérotés pour annoncer un futur troisième enfant dans la famille. C'est désormais chose faite.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

