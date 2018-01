Paris Hilton est fiancée!

Paris Hilton, 36 ans, s'est fait demander en mariage par son copain, l'acteur Chris Zylka, 32 ans, pendant la dernière fin de semaine de 2017 à Aspen, au Colorado. Zylka a demandé Paris en mariage pendant un voyage de ski avec une énorme bague de fiançailles de 20 carats.

«J'ai dit oui! Je suis tellement contente et excitée d'être fiancée à l'amour de ma vie. Mon meilleur ami et mon âme soeur. Tellement dédié, loyal, aimant et bienveillant. Je me sens comme la fille la plus chanceuse au monde! Tu es mon rêve devenu réalité! Merci de me montrer que les contes de fées existent», a écrit la célèbre héritière sur Instagram.

Paris Hilton semble vraiment en amour avec son chéri. «Depuis notre premier rendez-vous, je savais qu'il y avait quelque chose de spécial à propos de lui. J'ai su dès le début que je voulais être avec lui pour toujours», a-t-elle avoué à People.

«Paris est la femme la plus belle et la plus incroyable à l'intérieur comme à l'extérieur. Je me sens comme l'homme le plus chanceux au monde de marier ma femme de rêve. Je suis excité à l'idée de passer le reste de nos vies ensemble», a révélé Zylka à People.

Pour ceux qui ne replacent pas Zylka, il a joué le rôle de Tom Garvey dans The Leftovers. On le verra prochainement dans The Death and Life of John Donovan de Xavier Dolan.

Paris Hilton et Chris Zylka se sont rencontrés il y a environ huit ans au Chateau Marmont à Los Angeles. «On s'est dragués pendant des années et des années», a-t-elle dit. «Et ensuite, il y a deux ans à Art Basel, mon frère a reçu un texto parce que Chris avait vu une publication Instagram... et il voulait qu'on se rencontre», explique Paris à Page Six. C'est suite à leur rencontre à Art Basel que le couple s'est rapproché.

Félicitations aux fiancés!