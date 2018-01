Les 14 séries américaines à voir absolument en 2018

La nouvelle année qui débute est l'occasion d'aller voir ce que les chaînes de télévision nous ont mijoté en matière de contenu. Les prochains mois risquent de nous en mettre plein la vue avec des productions de haut vol. Tour d'horizon des séries américaines à ne manquer sous aucun prétexte.

1 – THE ASSASSINATION OF GIANNI VERSACE

L'une des séries les plus attendues de l'année est portée par les interprétations senties de Ricky Martin, Penélope Cruz, Edgar Ramirez et Darren Criss. Alors que l'affaire O.J. Simpson estampillée American Crime Story nous avait littéralement cloués sur notre fauteuil, voilà Ryan Murphy de retour avec une nouvelle proposition clinquante consacrée cette fois au couturier italien abattu en 1997 par un tueur en série devant sa luxueuse villa de Miami.

Sur FX

2 – THE ALIENIST

New York, 1896. Le jeune enquêteur Teddy Roosevelt, prochain président des États-Unis, se penche sur une série de meurtres dans les rues de la Grosse Pomme. Réflexion fouillée sur les racines urbaines de la violence et de la criminalité, les huit épisodes de Cary Fukunaga réunissent Luke Evans, Daniel Brühl, Dakota Fanning et Robert Wisdom.

Sur TNT

3 – ALTERED CARBON

Dans trois siècles, nous n'aurons plus peur de la mort puisque celle-ci n'existera plus. Le thriller cyberpunk inspiré du polar du Britannique Richard K. Morgan met en scène nos consciences humaines désormais numérisées et rechargeables dans n'importe quel autre corps. Assez pour donner à certains quelques mauvaises idées.

Sur Netflix

4 – THE TERROR

Produite par Ridley Scott, l'œuvre d'époque inspirée de faits réels reconstitue l'expédition au XIXe siècle de deux navires de la Marine royale ayant pour mission de trouver l'énigmatique passage du Nord-Ouest situé entre le Canada et le Groenland. Mais qu'est-il arrivé aux membres d'équipage disparus mystérieusement dans les terres gelées proche de l'Arctique? «Dans la glace, personne ne vous entendra hurler!», annonce froidement la bande-annonce.

SUR AMC

5 – THE HANDMAID'S TALE – SAISON 2

Fort du succès de la première saison, la dystopie adaptée d'un classique de Margaret Atwood suit à nouveau la destinée de June (Elisabeth Moss) prisonnière des lois misogynes instituées par un gouvernement totalitaire et ultra-religieux. On nous annonce des épisodes beaucoup plus sombres et une incursion inédite au cœur d'une société aussi injuste que cynique.

Sur Hulu

6 – THE LOOMING TOWER

Les tensions entre la CIA et le FBI ont-elles, sans le vouloir, facilité les attentats du 11 septembre et la guerre en Irak? Une minisérie franche de Craig Zisk qui risque de faire jaser. Elle revient sur la montée spectaculaire de l'organisation terroriste Al-Qaida et de son chef Oussama Ben Laden. Avec Tahar Rahim, Alec Baldwin, Jeff Daniels et Peter Sarsgaard

Sur Amazon et Hulu

7 – THE CROSSING

Des milliers de réfugiés de guerre demandent asile dans une petite localité portuaire des États-Unis. Une donnée étrange, toutes ses personnes en situation d'urgence possèdent la nationalité américaine. En fait, ils ont fui un conflit qui ne s'est pas encore déroulé. Dans 500 ans, le pays connaîtra ses pires heures.

Sur ABC

8 – WACO

Le «siège de Waco», l'un des événements sanglants les plus marquants de l'histoire contemporaine américaine est ici raconté à travers les destinées des membres de la secte religieuse menée par le gourou David Koresh et incarné par Taylor Kitsch. Dans les habits d'un agent du FBI l'acteur Michael Shannon.

Sur Paramount Network

9 – PHILIP K. DICKS ELECTRIC DREAMS

Une série de science-fiction de dix épisodes tirée d'histoires fantastiques imaginées par le maître Philip K. Dicks, l'auteur de Blade Runner et Total Recall. Les connaisseurs auront d'ailleurs remarqué que le titre renvoie à son œuvre iconique Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Tous les épisodes relatent des récits indépendants les uns des autres se situant dans un futur plus ou moins proche.

Sur Amazon

10 – MANIAC

Dans cette comédie noire adaptée d'une populaire série norvégienne, l'actrice Emma Stone donne la réplique à Jonah Hill qui joue un patient d'un hôpital psychiatrique à l'imagination débordante.

Sur Netflix

11 – MOSAIC

Steven Soderbergh aux commandes de cette production expérimentale d'un nouveau genre mettant à l'affiche Sharon Stone, Garrett Hedlund et Beau Bridges. Les spectateurs pourront influencer le récit de leur salon via une application déjà disponible. Votre objectif: débusquer l'assassin derrière le meurtre sauvage d'une célèbre auteure de livres jeunesse.

Sur HBO

12 – THE BALLAD OF BUSTER SCRUGGS

Les frères Coen investissent enfin le petit écran avec une série ambitieuse divisée en six chapitres. À chaque volet, une histoire sur un personnage de western. Ainsi, viendront se succéder un vagabond, un chercheur d'or, un cowboy chanteur, un acteur bohémien, un passager d'un train et même une diligence.

Sur Netflix

13 – SHARP OBJECTS

Après la réalisation de la première saison de Big Little Lies (six nominations aux Golden Globes), le Québécois Jean-Marc Vallée offre une série dans laquelle Amy Adams campe une journaliste hantée par un lourd passé. De passage dans sa ville natale située dans l'État du Missouri, sa couverture des disparitions sordides de fillettes font resurgir de sombres souvenirs familiaux.

Sur HBO

14 – THE CHI

Créée par Lena Waithe et qui fait écho à sa propre vie dans le South Side de Chicago, la série décortique les destins croisés de plusieurs personnages vivant dans le ghetto. Le tout délivré en trombe sur fond de musique rap.

Sur Showtime