Maria Menounos a marié Keven Undergato, son copain des 20 dernières années, pendant une émission spéciale du jour de l'an en direct qu'elle animait pour Fox, New Year's Eve on FOX. Son coanimateur Steve Harvey a officié le mariage.

«Félicitations aux nouveaux mariés @mariamenounos et @undergaro!» a tweeté l'émission.

Menounos, 39 ans, n'a pas laissé les températures glaciales l'empêcher de porter une robe sans manches sous un manteau de dentelle transparent. Undergaro, 51 ans, est resté dans son manteau d'hiver alors qu'ils ont partagé un baiser qui les a peut-être réchauffés quelques instants.

L'idée de la cérémonie en direct s'est concrétisée deux semaines avant le mariage alors qu'une productrice a mentionné à Menounos qu'elle espérait filmer le mariage en direct d'un autre couple, à moins qu'elle et qu'Undergaro veuillent finalement se marier, selon People. Menounos a donc texté Undergaro, et la cérémonie s'est organisée.

Maria Menounos et Keven Undergaro célèbrent la nouvelle année avec un mariage.

Ils se sont fiancés pendant l'émission de radio d'Howard Stern en 2016 et Undergaro pensait peut-être se marier là, selon People. Mais les étoiles étaient alignées pour que le couple se marie dimanche soir.

Parmi les invités, il y avait les parents de Menounos, Constantine et Litsa Menounos, qui a le cancer du cerveau de stade quatre.

«Enfin des bonnes nouvelles pour ma mère! On se marie ce soir à Times Square! Je vais être la mariée la plus gelée mais la plus heureuse! Voir mes parents heureux veut tout dire pour moi!», a écrit l'animatrice sur Instagram.

La célébration était l'aboutissement d'une année difficile pour Menounos, qui a opérée pour une tumeur au cerveau bénine avant de quitter E! News.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.