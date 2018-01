Du froid, de la neige, encore du froid et une tempête

Mère Nature vous souhaite bonne année! Et comme joli cadeau pour débuter 2018, elle offre aux Québécois toujours et encore plus de froid, entrecoupés d'épisodes de neige.

Une petite dépression s'amenant de la Baie James aura comme effet de hausser les températures sur le sud du Québec mardi et mercredi, laissant de 1 à 5 cm de neige entre l'Abitibi et l'Estrie. Les régions plus à l'est ne recevront que quelques traces de neige, indique Météomédia. À Montréal, le mercure atteindra -15°C mardi, mais ça se réchauffera pour atteindre -9°C mercredi.

Mais ce sera tout. La température affichera -18°C au maximum vendredi pour Montréal, et la métropole pourrait vivre son premier -30°C samedi, avec un maximum de -23°C. Environnement Canada n'est pas tout à fait d'accord sur ce point, ciblant le minimum à -20°C et le maximum à -16°C pour cette journée.

Ils sont toutefois d'accord pour dire que la première vraie bordée de neige de 2018 s'installera dans l'est du Québec dans la nuit de dimanche à lundi, que Météomédia qualifie de bombe météo. La dépression qui frôlera la côte est américaine touchera davantage les provinces maritimes, la Gaspésie et la Côte-Nord, qui pourraient recevoir jusqu'à 30 cm de neige. Dans le sud du Québec, on estime les chutes de neige à environ 10 cm.

Les températures devraient ensuite s'approcher des normales de saison.