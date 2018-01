14 choses que tout le monde fait en revenant au bureau après les Fêtes

SrdjanPav via Getty Images

La dinde est finie, le mimosa n'est désormais plus un breuvage approprié pour le déjeuner, et stress tous un peu à cause du double menton qui vient de nous pousser.

On dirait qu'on vient tout juste de quitter le bureau, mais notre patron s'attend à ce qu'on revienne le regard lumineux (même si on sait tous qu'on a encore la gueule de bois du Nouvel An).

Alors pendant que vous prétendrez travailler cette semaine, nous savons que vous ferez ces 14 choses secrètement à la place :

1. Vous inquiétez d'avoir oublié en quoi consiste votre emploi.

Donnez-moi juste un instant.

2. Réaliser que le gars de l'assistance technique a réinitialisé tous vos mots de passe.

Vous voilà enchaîné à votre ordinateur jusqu'à l'heure du lunch.

3. Dire "bien" chaque fois que quelqu'un vous demande comment était votre soirée du Nouvel An.

C'était de la merde, comme la tienne.

4. Se plaindre à quel point c'était difficile de vous lever pour vous rendre au boulot.

Juste trop de fatigue accumulée.

5. Essayer de trouver qui a volé votre chaise.

Chaque. Maudite. Fois.

6. Écrire 2017 sur tout.

"Mon cerveau ne fonctionne juste pas aujourd'hui.

7. Faire semblant de lire vos 3746 courriels dans votre boîte de réception.

"Supprimez tous"

8. Mépriser tous vos collègues qui ont eu la prévoyance de prendre plus de jours de congé.

On ne veut plus vous voir la face ici.

9. Éviter la personne que vous avez ramenée chez vous après le party de bureau.

Tout semblait une bonne idée en décembre.

10. Contempler tout le travail que vous auriez pu faire avant de partir en congé.

POURQUOI?

11. Nettoyer toutes les traces de Noël sur votre bureau.

Les cartes, les guirlandes, les lumières, et ce morceau de tourtière à moitié mangé.

12. Jeter toutes vos plantes mortes.

Qui savait que deux semaines de chauffage central pouvaient faire autant de dégâts?

13. Amener une salade pour dîner.

Parce qu'on est pauvre et gros.

14. Surfer sur Internet pour trouver des billets d'avion pas cher et de bons plans pour les vacances.

On n'est pas prêt à revenir, non.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Royaume-Uni a été traduit de l'anglais.

VOIR AUSSI :