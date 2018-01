Naissances dans le monde en ce 1er janvier: 1000 au Canada...69 000 en Inde

Plus d'un millier d'enfants naîtront en ce 1er janvier au Canada, selon l'UNICEF qui publie ces données lundi.

Les bébés canadiens représenteront 0,27 % des 386 000 bébés qui naîtront lors de la première journée de l'année dans le monde.

D'après les estimations, plus de la moitié des naissances se produiront dans neuf pays, notamment en Inde, plus de 69 000, en Chine, 44 000, au Nigéria, 20 000 et au Pakistan, près de 15 000.

Parmi ces enfants, note l'UNICEF, plusieurs ne survivront pas à leur premier jour de vie. On estime que 2600 bébés meurent chaque jour dans les 24 heures suivant leur naissance.

Selon l'organisation, 80 % sont décédés de causes qui auraient pu être évitées ou traitées telles que la prématurité, les complications lors de l'accouchement ou encore les infections comme la septicémie et la pneumonie.

L'UNICEF interpelle les gouvernements à mettre en place des mesures pour limiter les morts infantiles, particulièrement des nouveau-nés.

Le mois prochain, l'UNICEF lancera une campagne mondiale visant à exiger et fournir des solutions de santé abordables et de qualité pour chaque mère et chaque nouveau-né. Ces solutions incluent notamment l'approvisionnement continu en eau et en électricité des établissements de santé, l'assistance qualifiée à la naissance, la désinfection du cordon ombilical, l'allaitement dans la première heure suivant la naissance et la pratique du peau à peau entre la mère et l'enfant.