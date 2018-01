Les 13 films québécois qui vont faire l’année 2018

Image tirée du prochain film de Xavier Dolan, «The Death and life of John F. Donovan».

Que nous réserve le cinéma québécois pour les douze prochains mois? Entre la sortie du très attendu film de Xavier Dolan et la prochaine comédie populaire de Ricardo Trogi, notre 7e art nous réserve probablement plusieurs belles surprises. Le HuffPost Québec vous dévoile les 13 films qu'il ne faudra surtout pas manquer.

1 – HOCHELAGA, TERRE DES ÂMES

Le nouvel essai de François Girard retrace 750 ans d'histoire au Québec de l'arrivée du navigateur et explorateur Jacques Cartier jusqu'à l'époque moderne. Une saga à plusieurs volets composés d'une multitude de personnages. Annoncée en grande pompe pour le 375e anniversaire de Montréal, cette production luxueuse au budget de 15 millions $ est portée par les interprétations de Samian, Vincent Perez, Sébastien Ricard et David La Haye.

En salle le 19 janvier 2018.

2 – LES FAUX TATOUAGES

Sélectionnée à la prochaine Berlinale, la chronique sentimentale de Pascal Plante s'arrête sur la fragile rencontre entre deux jeunes amateurs de musique punk rock. D'un côté, Théo qui célèbre sa majorité en faisant la fête, et de l'autre, Mag, une marginale à l'esprit rebelle. Malheureusement, l'idylle sera de courte durée puisque Théo devra bientôt quitter Montréal au grand dam de son amoureuse.

En salle le 16 février 2018.

3 – NELLY ET SIMON: MISSION YÉTI

Le duo Pierre Greco et Nancy Florence Savard nous propose un film d'animation coloré et 100 % québécois qui relate les péripéties de deux scientifiques partis à l'aventure dans l'Himalaya à la recherche du mythique Yéti. En chemin, les courageux devront faire face à mille et un dangers. Avec les voix de Sylvie Moreau, Guillaume Lemay-Thivierge et Rachid Badouri.

En salle le 23 février 2018.

4 – POUR VIVRE ICI

La nouvelle offrande de Bernard Émond s'attarde sur une femme dans la soixantaine qui vient de perdre son mari. Dans le deuil, elle quitte son village de la Côte-Nord pour rendre une visite à ses enfants à Montréal et ensuite retrouver les lieux de son enfance quelque part en Ontario. Notons que le cinéaste de La Neuvaine retrouve ici l'actrice Élise Guilbault dans le rôle principal.

En salle le 23 février 2018.

5 – CHARLOTTE A DU FUN

Pour son premier long métrage de fiction, Sophie Lorain filme la jeunesse dans un noir et blanc élégant. Chaque année, un magasin engage des étudiants pour le temps des Fêtes. C'est le cas de Charlotte, une adolescente en peine d'amour. Bien décidée à ne plus dépendre des autres, elle fonce tête première vers sa propre liberté.

En salle le 2 mars 2018.

6 – AILLEURS

L'histoire de Tv, depuis le soir où il accepte de fuguer de sa banlieue aisée de Québec pour sauver son meilleur ami Samu. La fugue des deux garçons de 15 ans se change vite en une fuite éperdue contre la police et les adultes. La rencontre d'un groupe de jeunes orphelins vivant dans une grotte au coeur de la ville mettra leur amitié à dure épreuve. Un film de Samuel Matteau.

En salle le 16 mars 2018.

7 – LA BOLDUC

Après l'adaptation très réussie de la bande dessinée Paul à Québec, François Bouvier s'attaque au genre biopic en racontant la vie tumultueuse de Mary Rose Anna Travers, dite La Bolduc. Le réalisateur pose sa caméra sur les débuts artistiques de la chanteuse folklorique au temps où celle-ci, forcée de nourrir sa famille, choisie de monter sur scène. Dans les habits de la célèbre «turluteuse», une Debbie Lynch-White méconnaissable.

En salle au printemps 2018.

8 – 1991

Ricardo Trogi conclut sa trilogie autobiographique décalée avec cette fois un opus mettant en scène les fantasmes amoureux de son attachant alter ego joué par Jean-Carl Boucher. Les années universitaires sont narrées à travers un voyage en Italie que l'on nous promet hilarant.

En salle en été 2018.

9 – THE DEATH AND LIFE OF JOHN F. DONOVAN

Beaucoup attendent avec impatiente le prochain film de Xavier Dolan qui revient sur la relation épistolaire entre une vedette de la télévision américaine et un jeune acteur. L'enfant terrible du cinéma québécois réalise sa première production en langue anglaise. Pour l'occasion, il s'est offert les services d'une belle brochette de poids lourds anglo-saxons de l'industrie cinématographique comme Jessica Chastain, Susan Sarandon, Natalie Portman, Jacob Tremblay et sans oublié Kit Harington, l'acteur phare de la série populaire Le Trône de fer.

En salle en 2018.

10 – TRIOMPHE DE L'ARGENT

Le vétéran Denys Arcand n'a pas encore dit son dernier mot. Sa nouvelle production, sorte de polar aux relents d'anticapitalisme, met en scène un homme sans histoire confronté à un sérieux dilemme. Alors qu'il est témoin d'un vol à main armée qui tourne mal, ce dernier se retrouve avec deux sacs remplis de billets de banque. Que faire? Les restituer ou s'enfuir avec incognito? Le réalisateur des Invasions barbares réunit une distribution imposante et hétéroclite composée, entre autres, de Louis Morissette, Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémi Girard, Pierre Curzi et Maxim Roy.

En salle en 2018.

11 – LA DISPARITION DES LUCIOLES

Léo, une jeune fille dégourdie et insatisfaite, rencontre Steve, un homme plus âgé, guitariste solitaire et reclus. Le troisième long métrage de Sébastien Pilote (Le Démantèlement) parle d'amour et de musique sur fond de colère et de frustration.

En salle en 2018.

12 – MALEK

La culpabilité, thème du prochain film de Guy Édoin. On fait la connaissance de Malek, un immigrant libanais hanté par la mort de sa sœur. Une psychologue interprétée par la comédienne Karine Vanasse l'aide à revisiter son passé l'obligeant à régler ses comptes avec lui-même.

En salle en 2018.

13 – DANS LA BRUME

L'acteur français Romain Duris à l'affiche du prochain opus de Daniel Roby (Louis Cyr: L'homme le plus fort du monde). Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants trouvent refuge sur les toits de la capitale. Sans informations, sans électricité, sans eau ni nourriture, une famille tente de survivre à cette catastrophe en espérant l'arrivée hypothétique des secours.

En salle en 2018.