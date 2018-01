America Ferrera annonce sa grossesse de la plus belle des façons du Nouvel an

America Ferrera has announced that she is expecting her first child with husband Ryan Piers Williams.

America Ferrera aura une année 2018 bien remplie. L'actrice d'Ugly Betty et de Superstore a révélé la veille du jour de l'An être enceinte de son premier enfant. Ferrera a publié une photo sur Instagram dimanche montrant elle et son mari Ryan Piers Williams portrant des drôles de lunettes de party et tenant un vêtement pour bébé. «Nous accueillons un visage de plus à embrasser en 2018!», était-il écrit sous la photo.