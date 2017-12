Des policiers blessés grièvement dans une fusillade au Colorado

Une fusillade est survenue au Colorado, dans une banlieue au sud de Denver. Selon le compte Twitter du Douglas County Sheriff's Office (DCSO), plusieurs officiers auraient été tirés, voire tués.

«Mise à jour: ce matin des officiers ont répondu à un appel provenant des Copper Canyon Apartments pour une dispute conjugale. Durant l'enquête, des coups de feu ont été tirés et de multiples officiers ont été blessés. Pas d'état des officiers et pas d'état concernant des civils blessés. S'il-vous-plaît, évitez l'endroit.»

UPDATE 0513 this morning deputies responded to he Copper Canyon Apartments for a Domestic Disturbance. During the Investigation, shots were fired and multiple deputies were injured. No status on the deputies and no status on civilian injuries. Please avoid this area. 31 décembre 2017

A Code Red was sent out regarding this incident. Any citizens in the affected area are instructed to shelter in place, avoid windows and stay away from exterior walls. pic.twitter.com/RgutCEqgJA 31 décembre 2017

Le DCSO a rapporté sur facebook avoir reçu l'appel à 5h13 ce matin. Un code rouge a été lancé, le secteur est à éviter. Personne n'a encore été arrêté. Les résidents sont priés de rester à l'intérieur et d'éviter les fenêtres.

Plusieurs corps de police voisins ont été mobilisés pour soutenir le DCSO.

Due to this incident, the following agencies are on accident alert. Douglas County, Parker Police Department, Lone Tree Police Department, Castle Rock Police Department and Colorado State Patrol. — DC Sheriff (@dcsheriff) 31 décembre 2017

Un abri d'urgence a été mis en place pour venir en aide aux résidents du secteur.