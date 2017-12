Le début de la nouvelle année coïncide avec deux super lunes

Peu importe ce que le reste de l'année nous réserve, 2018 commence en grand avec deux super lunes. La première aura lieu pendant le soir du jour de l'an. La deuxième - une super lune bleue - arrive plutôt pendant la dernière soirée du mois et elle coïncide avec une éclipse solaire.

Une super lune est une pleine lune qui apparaît au périgée, la partie la plus proche de l'orbite de la lune à la Terre. Les super lunes apparaissent environ 14 pour cent plus larges et 30 pour cent plus lumineuses que les pleines lunes qui sont vue de l'apogée, c'est-à-dire au plus loin de l'orbite, selon la NASA.

A supermoon is coming! On Jan. 1, the full Moon will be at or near its closest point in its orbit around Earth, making it a supermoon. Bundle up, get outside and look up! https://t.co/c0Ox5CDvmf Follow @NASAMoon for more lunar facts! pic.twitter.com/TH9H8Ly1V9 29 décembre 2017

Les super lunes de janvier sont à la fin d'une trilogie de lunes plus grandes que nature qui a commencé le 3 décembre dernier avec une pleine lune froide magnifique.

Les super lunes restent pendant toute la nuit, sont faciles à voir et ne sont pas dommageables pour les yeux, peu importe combien de temps vous la regardez. Elles sont à leur meilleur lorsqu'elles se lèvent et lorsqu'elles se couchent, selon la NASA.

La super lune du premier janvier sera la plus grosse de l'année, La lune va apparaître plus grande que d'habitude pendant quelques nuits de suite, mais ce ne sera plus une pleine lune.

«Pleine lune du loup: la super lune du nouvel an est la plus grosse de l'année», a tweeté Live Science.

Full Wolf Moon: New Year's Supermoon Is the Biggest of the Year https://t.co/nPzynAFyCd pic.twitter.com/d3LE1p29Pp — Live Science (@LiveScience) 30 décembre 2017

Pour ceux qui seront encore lendemain de veille le soir du premier janvier, une pleine lune encore plus fascinante va se lever le soir du 31 janvier. Ça va être la dernière pleine lune du mois, qui est d'habitude appelée une lune bleue parce qu'une double pleine lune arrive essentiellement une fois dans une lune bleue, c'est-à-dire à un délai d'environ chaque deux ans et demi. Une lune bleue est encore plus rare lorsque c'est une super lune.

Mais ce ne sera pas la seule rareté cette soirée-là. La super lune bleue tombe aussi pendant une éclipse lunaire totale, quand la Terre bouge entre le Soleil et la Lune, bloquant la réflexion de la lumière du soleil sur la lune. Si le ciel est clair, l'éclipse totale pourra être vue de l'Asie de l'est à travers l'océan Pacifique, jusqu'à la côte ouest américaine.

Les éclipses lunaires font apparaître la Lune rouge sang à cause de la façon dont elles bloquent les rayons de soleil. Donc préparez vous pour la super lune bleu rouge sang le soir de l'éclipse solaire. Pour voir l'éclipse lunaire à son meilleur, la NASA recommande de la regarder au coucher de lune.

«Parfois, les rythmes célestes se synchronisent pour nous éblouir», note l'agence spatiale.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.