L'activiste Erica Garner, fille d'Eric Garner, est morte à 27 ans d'une crise cardiaque

L'activiste Erica Garner est décédée vendredi matin, moins d'une semaine après avoir souffert d'une crise cardiaque. Garner était l'aînée des enfants d'Eric Garner, qui est mort par étouffement de mains de policiers en 2014.

Garner était une activiste véhémente par rapport à la responsabilité policière, demandant la justice et la réforme policière après la mort de son père de 2014, dont les halètements de «je ne peux pas respirer», alors qu'un policier de New York le retenait, est devenu un cri de ralliements dans les manifestations Black Lives Matter.

«C'est important pour nous de montrer au monde qu'on peut se tenir debout en tant qu'une seule personne», a écrit Garner dans un blogue en 2015 pour le HuffPost. «C'est encore plus important pour nos jeunes de nous voir nous tenir debout ensemble et nous battre pour ce qui est bien. Ça leur montre qu'ils peuvent se battre contre un système corrompu sans se faire traiter de voyou. La justice veut dire l'équité pour nous.»

Depuis son décès, son compte Twitter est géré par quelqu'un d'autre, duquel elle semble proche, puisque les nouvelles sur son décès et les retweets à ce propos n'arrêtent pas. «Rappelez-vous qu'elle était humaine; mère, fille, soeur, tante. Son coeur était plus gros que le monde. Ce l'était vraiment. Elle s'en faisait alors que d'autres, non. Elle était bonne. Elle poursuivait seulement ce qui était bien, peu importe les circonstances. Personne ne lui a donné la justice.»

