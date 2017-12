Chrissy Teigen s'amuse à choisir des noms de bébé

Chrissy Teigen a annoncé sa grossesse en novembre dernier. C'est une deuxième pour Teigen, qui est aussi maman de la petite Luna, 20 mois.

La maman s'est rendue sur Twitter pour jaser noms de bébés. Elle a d'abord publié une liste de noms unisexes avec la légende: «Jésus Christ mon bébé n'aura pas de nom.» Ces noms incluent Ash, Berry, Cedar, Aspen et Blaze.

Jesus Christ my baby will have no name pic.twitter.com/3YChPgCMgp — christine teigen (@chrissyteigen) 30 décembre 2017

Quelques minutes plus tard, elle a lancé: «Qu'à cela ne tienne, changement de plans. Le nom est Blaze Legend», a-t-elle écrit.

nevermind change of plans. the name is Blaze Legend — christine teigen (@chrissyteigen) 30 décembre 2017

Publié vendredi soir, son tweet a déjà récolté plus de 30 000 mentions «j'aime».

L'utilisatrice @EllieeHauver a tweeté: «Si la date prévue est le 20 avril (4/20), alors Blaze Legend est le seul nom acceptable pour le bébé.»

If the due date is 4/20 then Blaze Legend is the only acceptable name for the baby. 30 décembre 2017

Les gens se sont aussi amusés à répondre à la mannequin avec d'autres suggestions.

«Liam Legend. Comme dans... Je suis légende (I Am Legend) mais avec un «L» en avant», a tweeté Makaylah Primm.

Liam Legend

As in..... I Am Legend.....but like.......with an "L" in front........



I'll see myself out — Makaylah Primm (@kaylathe_leo) 30 décembre 2017

L'utilisatrice @treegirl86 a répondu: «Futurs professeurs: «Liam?» Enfant: «En fait c'est I-am, le L est silencieux.»

future teachers: "Liam?" Kid: "Actually it's I-am, the L is silent" pic.twitter.com/JReMchmemY — Shay (@treegirl86) 30 décembre 2017

Le deuxième enfant de Teigen et de son mari John Legend sera un garçon. Il a été conçu par fécondation in vitro, tout comme Luna en 2016. Teigen avait d'ailleurs semé la controverse parce qu'elle avait choisi le sexe de Luna, selon Vogue.

Le 30 janvier 2017, Teigen avait d'ailleurs tweeté «Alors qu'on en parle à nouveau, j'ai dit que notre prochain bébé serait un garçon parce que c'est le seul embryon qui nous reste. Un garçon. Alors voilà.»

Since this is coming up again, I said our next baby would be a boy because that is the embryo we have left. A boy. So. Yeah. — christine teigen (@chrissyteigen) January 30, 2017

Si ce dernier tweet est sérieux, on pense toutefois que les tweets de la mannequin sur les noms de bébé sont pour rigoler. En effet, connaissant le penchant de Teigen pour les niaiseries, on doute fortement que le bébé va s'appeler Blaze...