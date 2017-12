Trump accepterait de protéger les Dreamers en échange de la construction du mur

Le président américain Donald Trump a affirmé, vendredi, que son administration n'offrira pas de protection aux jeunes qui entrent aux États-Unis illégalement s'il n'obtient pas le financement nécessaire pour construire un mur le long de la frontière mexicaine.

Donald Trump a écrit sur Twitter: «Les démocrates savent, et comprennent très bien, qu'il ne peut y avoir de DACA sans ce mur dont on a si désespérément besoin au sud de la frontière».

Il a ensuite ajouté: «nous devons protéger notre pays peu importe le prix!»

The Democrats have been told, and fully understand, that there can be no DACA without the desperately needed WALL at the Southern Border and an END to the horrible Chain Migration & ridiculous Lottery System of Immigration etc. We must protect our Country at all cost!