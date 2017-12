Rappel de plusieurs sandwichs contaminés

Trente-six variétés de sandwichs cuisinés par l'entreprise HQ Fine Foods sont touchées par un rappel pancanadien en raison d'une contamination par la bactérie Listeria monocytogenes.

Divers sandwichs des marques Best Value, Fresh and Local, Hygaard, Made To Go, Quality Fast Foods, Quality Fast Foods Classics et The Snack ayant la date d'expiration «meilleur avant» allant jusqu'au 1er février 2018 sont visés.

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-les ou rapportez-les au magasin où ils ont été achetés.

Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les symptômes possibles sont les suivants : vomissements, nausées, fièvre persistante, douleurs musculaires, violents maux de tête et raideur de la nuque.

L'infection peut même causer la mort dans les cas plus graves, précise l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Consultez la liste complète des sandwichs possiblement contaminés.

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit concerné, communiquez avec votre médecin.

VOIR AUSSI :