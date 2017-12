«Black Mirror» saison 4: ce détail vous avait probablement échappé jusqu'ici

Ce sujet trouve un écho tout particulier sur Reddit et dans les publications qui débattent des théories de fans. On y a vu fleurir des listes de petites références remarquées par les spectateurs (comme une affiche où figure un personnage d'un épisode précédent). Tous ces éléments vont totalement à l'encontre du concept de base de "Black Mirror" qui semble nous présenter une suite d'intrigues autonomes.

Le scénariste, qui a fait ses débuts dans le comique, est surtout connu pour ses chroniques satiriques en Angleterre, son pays natal. Il se dit souvent surpris que "Black Mirror" terrifie autant son public: à ses yeux, la série est empreinte d'humour noir. Évoquant le processus d'écriture des épisodes, il a par exemple commenté: "On procède souvent avec une sorte de scénario du pire, qu'on va mener jusqu'à son terme. Ça se rapproche beaucoup de ce qui se fait pour l'intrigue d'une sitcom."

Il lui arrive aussi de trouver son point de départ dans la parodie d'autres séries. "Dans mon esprit, 'L'Hymne national' -le tout premier épisode- est un pastiche de '24 heures chrono'. C'est de là que je suis parti. Je m'imaginais presque en train d'écrire l'épisode de '24' le plus étrange qu'on puisse imaginer... Et plus on avance, plus ça part dans le surréaliste."

En plus des parodies et des allusions destinées à semer la confusion, le showrunner a pour habitude d'insérer des critiques qui lui sont adressées et des blagues méta sur la série au sein même de son univers. L'une des plus célèbres de ces moqueries est venue de la journaliste Mallory Ortberg. Celle-ci a publié sur son site The Toast, aujourd'hui fermé, une liste de faux épisodes aux résumés caricaturaux.

Dans l'un des plus sibyllins: "Des téléphones, beaucoup trop de téléphones", Charlie Brooker affirme avoir régulièrement glissé cette phrase en arrière-plan de séquences de la saison 3, et s'en est même appuyé pour construire un épisode entier. "Je vous donne un spoiler: pendant les discussions sur 'Playtest' [un épisode de la saison 3], l'un de ses rebondissements m'a fait penser 'Ça, c'est vraiment un usage excessif du téléphone'... Je me suis tout de suite dit 'Alors là, ça veut dire qu'on doit le faire'. Je trouve ce genre de truc hilarant. Ça nous fait toujours beaucoup rire quand ça arrive."