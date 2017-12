On a tous appris à nos dépens que de se coller la langue sur du métal était la PIRE idée. En cette vague de froid historique au Québec, vous cherchez inévitablement par tous les moyens de vous réchauffer. Un bon truc pour commencer : évitez de sortir la langue et SURTOUT de la coller sur ces 12 choses.

Les bottes de Gaétan Barrette

Non, même si vous lui léchez les bottes, vous n'aurez pas de médecin de famille cette année.

Les babines de Sansdrick d'Occupation Double

Elles sont déjà bien assez humectées de même. (Pour ceux qui ne sont pas fans d'OD : se lécher les lèvres, c'est son tic)

La pancarte de Mouvement Montréal, hum oups... Équipe Denis Coderre

Un télésiège dans une station de ski

Si ladite station est ouverte...

La langue de bois de Mélanie Joly

Pas de Netflix and chill avec elle.

Les produits Giovanni Jean-Claude Apollo

Pas fiable, fiable.

L'Aga Khan

Justin Trudeau l'a fait et ça lui a valu une réprimande de la commissaire à l'éthique.

La laitue romaine

À moins que la bactérie E. coli vous tente, on vous suggère de vous passer de salade césar pour un bout.

L'attaché de presse de Valérie Plante

À vos risques et périls. Il peut être assez prompt.

La Grande roue de Montréal

On le sait que vous l'avez tant attendue et que vous avez enfin le goût de vous en rapprocher, mais on a dit non aux langues sur le métal!

La porte d'entrée à un spectacle de Guy Nantel

Un de ses gardes du corps risque de trouver ça louche...

Le poteau du métro

Votre langue risque de coller, mais pas à cause du froid...

