Trump avait promis d'être de retour au travail le lendemain de Noël, sauf qu'il a été filmé sur son golf

Donald Trump a été repéré sur son terrain de golf de West Palm Beach, en Floride, mardi 26 et mercredi 27 décembre, malgré son tweet affirmant qu'il serait "de retour au travail afin de rendre l'Amérique encore plus grande" dès le lendemain de Noël.

Selon les journalistes américains couvrant l'actualité présidentielle, Donald Trump est arrivé au Trump International Golf Club juste après 9 heures ces deux derniers jours.

I hope everyone is having a great Christmas, then tomorrow it's back to work in order to Make America Great Again (which is happening faster than anyone anticipated)!